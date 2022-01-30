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Сильные порывы ветра и снегопад: в Одесской области продолжится ухудшение погоды

Сильные порывы ветра и снегопад: в Одесской области продолжится ухудшение погоды

ОДЕССА. 30 января. УНН. На территории Одесской области, сегодня, 30 января, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Укравтодоре, передает УНН.

Детали

В северной и центральной частях Одесской области начиная с утра 30 января и в течение всего дня ожидаются осадки в виде снега и порывы северо-западного ветра 15-17 м/с (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха от -2 °С до -4 °С.

"Подрядные организации Службы готовы к ухудшению погодных условий. На дежурстве находится 106 единиц дорожной техники", - добавили в Укравтодоре.

Дополнения

Сегодня, 30 января, во всех регионах страны будет снежить. Ожидается сильный ветер, на Западе - с порывами.

Источник: УНН
Теги: снег, Одесса и Одесская область
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