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Посольство США снова призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство США снова призвало своих граждан покинуть Украину

КИЕВ. 30 января. УНН. Ситуация в Украине из-за агрессии со стороны РФ непредсказуемая и может ухудшится. Как сообщает УНН об этом говорится в информации распространенной посольством США в Украине. В связи с этим американским гражданам рекомендуется покинуть страну.

Детали

“Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий со стороны России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства”, — говорится в сообщении.

Для тех, кто хочет покинуть Украину, представляется информация о том, как это сделать проще ввиду существующих “ковидных” ограничений в транзитных странах.

Напомним

24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Украине был присвое 4 уровень опасности для путешествий. 

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, заявила, что из Украины выехало не много дипломатов.

Источник: УНН
Теги: США
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