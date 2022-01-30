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ДТП с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп: открыто производство

КИЕВ. 30 января. УНН. Из-за ДТП, которое произошло с рейсовым автобусом на трассе Киев-Чоп, полиция открыла производство. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНН.

Цитата

“Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет”, — говорится в сообщении.

Детали

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса “Van Hool” сообщением “Харьков-Слупск”, 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса: 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областей и три женщины — 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

Напомним

На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус “Харьков-Слупск (Польша)” попал в ДТП, пострадали 14 человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, полиция
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