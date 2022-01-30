Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,0000  EUR: 32,34 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7185

Заболел коронавирусом: сборная Украины по биатлону на Олимпиаде осталась без одного тренера

Заболел коронавирусом: сборная Украины по биатлону на Олимпиаде осталась без одного тренера

КИЕВ. 30 января. УНН. Один из тренеров женской сборной по биатлону на Олимпиаде в Пекине заболел коронавирусом и теперь находится на самоизоляции. Об этом пишет УНН со ссылкой наbiathlon.com.ua.

Цитата

“К сожалению, еще один наставник сборной Украины сегодня попал в условия самоизоляции во время подготовки к Олимпийским Играм в Пекине, Китай. Помощник Уроша Велепеца в женской сборной Украины Игорь Ященко сдал положительный тест и в ближайшее время не сможет руководить подготовкой команды”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что согласно антиковидным правилам, все аккредитованные на Олимпиаде лица проходят ежедневные тесты на наличие коронавируса.

Напомним

Ранее сообщалось, что среди участников Олимпиады в Пекине выявили первый случай COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, биатлон, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.