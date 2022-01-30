Путин недооценил, насколько дорого может обойтись вторжение в Украину - разведка США

КИЕВ. 30 января. УНН. Разведка США предполагает, что президент России Владимир Путин недооценил последствия возможного нового вторжения в Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Так, по оценкам разведки США, Путин недооценил, насколько дорого может обойтись вторжение в виде потерянных жизней россиян и разрушительного влияния санкций на российскую экономику.

Аналитики разведки также пришли к выводу, что Путина дезинформирует его собственный круг советников, которые, похоже, не желают рассказывать ему обо всех последствиях военных действий.

Американский чиновник, который специализируется на делах России, назвал "очень амбициозной" и "безумной" идеей вторжение в Украину и даже ее временной оккупации.

Он отметил, что Украина большая страна, а уроки истории должны научить Путина: даже в случае успешной военной операции ему придется столкнуться с еще большим количеством проблем.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.