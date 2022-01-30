Сегодня похоронили трех нацгвардейцев, погибших во время стрельбы в Днепре

КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Херсонской области похоронили трех нацгвардейцев, погибших во время стрельбы в Днепре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Детали

Сегодня, 30 января, в последний путь провожали военнослужащих Национальной гвардии Украины — Александра Буганова в Подокалитовке, в Каховке — Леонида Черника, а в Олешках — Артема Левковского. Все они погибли на территории Днепровского завода “Южмаш” от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью.

Проститься с погибшими пришли близкие, родственники, друзья и сослуживцы гвардейцев, а также сотни местных жителей. Военнослужащих похоронили в населенных пунктах, где они родились и выросли, где живут их родители.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК.

Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.

28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардійців в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога