В Конго приговорили к смертной казни 51 человека по делу об убийствах экспертов ООН

КИЕВ. 30 января. УНН. Военный суд в Демократической Республике Конго приговорил к казни около 50 человек, нескольких заочно, во время массового судебного разбирательства по делу об убийстве в 2017 году двух экспертов ООН Зайди Каталан и Майкла Шарпа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Сообщается, среди приговоренных к смертной казни был Томас Нкашама, местный сотрудник иммиграционной службы, встречавшийся с Каталан и Шарпом за день до их роковой миссии. Полковник Жан де Дьо Мамбвени, также встречавшийся с Каталаном и Шарпом перед их миссией, был приговорен к 10 годам заключения.

Ряд подсудимых осудили заочно, поскольку они либо так и не были задержаны, либо скрылись из-под стражи. Сестра Каталан, Элизабет Морсеби, заявила после приговора, что показания по делу имеют сомнительную надежность, учитывая, то сколько времени подсудимые провели вместе в тюрьме и сказала, что осуждение Мамбвени было дымовым занавесом.

"Для того чтобы правда вышла наружу, необходимо допросить всех подозреваемых, в том числе тех, кто находится выше в иерархии, чего еще не сделано", - сказала она агентству Reuters.

Что было раньше

В 2017 году эксперты ООН были похищены в Демократической Республике Конго.