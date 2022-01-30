В канун Олимпиады: в Пекине выявлено наибольшее с середины 2020 года количество случаев заражения COVID-19

КИЕВ. 30 января. УНН. В Пекине было зарегистрировано 23 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. Это наибольшее число случаев с июня 2020 года.

Детали

29 января в городе зафиксировано 20 случаев локального заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в городском комитете по делам здравоохранения в воскресенье.

Среди них двое ранее были диагностированы как бессимптомные носители коронавируса.

Кроме того, в Пекине также было зарегистрировано три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывших из-за рубежа.

С 16:00 субботы до 16:00 воскресенья в столице Китая было зарегистрировано 12 новых местных случаев заражения дельта-вариантом COVID-19. В то же время за последние семь дней ни одного случая заражения омикрон-штаммом обнаружено не было

Сообщается, что три квартала в районе Фэнтай города Пекин сегодня были классифицированы как "зона с высоким риском распространения COVID-19".

В настоящее время в Пекине насчитывается 3 зоны с высоким риском распространения COVID-19 и 7 зон со средним эпидемиологическим риском.

С 15 января в Пекине было зарегистрировано 96 подтвержденных локальных случаев заражения COVID-19, в том числе 6 - омикрон-штаммом, и 12 бессимптомных носителей инфекции.

В Китае также сообщили о 34 новых случаях COVID-19 среди персонала, имеющего отношение к Олимпийским играм, сообщил оргкомитет Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В эти данные попали 13 спортсменов или представителей команд, получивших положительный результат по прибытии в аэропорт 29 января.

Всего 29 января в Китае сообщили о 81 новом случае COVID-19 на материке против 59 случаев днем ранее

Напомним

Зимние Олимпийские игры в Китае будут проходить с 4 по 20 февраля.