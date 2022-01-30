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Всем бокс, а потом футбол: Усик анонсировал дебют в профессиональном футболе

Всем бокс, а потом футбол: Усик анонсировал дебют в профессиональном футболе

КИЕВ. 30 января. УНН. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик заявил о своем дебюте в футболе. Об этом УНН пишет со ссылкой на ролик с участием спортсмена, опубликованный на странице футбольного клуба Полесье из Житомира.

Цитата

“Друзья, всем привет. Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду Полесья Первой лиги. 3 февраля я дебютирую за эту команду в Турции. Winter Cup 2022. Смотрите в 19.00. Всем бокс, а потом футбол”, — сказал Александр в видео.

Под видео у фанов спрашивают “Как вам такое усиление?”.

Реакция на такое усиление довольно неоднозначна, кто-то приветствует клуб, кто-то удивляется как такое вообще возможно, кто-то шутит, что усиление "не просто весомое, а тяжеловесное”.

Турнир Winter Cup 2022 состоится в турецком Белеке от 3 до 12 февраля.

Источник: УНН
Теги: бокс, футбол, Александр Усик
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