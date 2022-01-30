Кетчуп по-королевски: Елизавета II запускает линейку фирменных соусов

КИЕВ. 30 января. УНН. Королева Елизавета II запускает производство фирменного кетчупа и коричневого соуса, об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

В британских магазинах стоимость одной бутылки составит 6,99 фунтов (267,90 грн) за 295 грамм.

Королеве придется конкурировать с самым старым производителем коричневого соуса - "Houses of Parliament" стоит всего 2,89 фунта (110,76 грн). Сначала соус производился в Соединенном Королевстве, но сейчас производится компанией Heinz в Нидерландах. Его назвали в честь лондонского парламента.

Традиционный рецепт коричневого соуса включает финики, фруктовый сок и специи. Соусы производятся в доме королевы в Сандрингеме, в деревне на востоке Англии. Такие соусы очень популярны в Британии и подаются в каждом пабе по всему Королевству.