Канада отзывает часть сотрудников из посольства в Украине

КИЕВ. 30 января. УНН. Канада приняла решение временно отозвать второстепенных сотрудников из посольства в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное сообщение на сайте правительства Канады.

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“Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников и оставшихся членов семей дипломатов из посольства Канады в Украине”, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что как было объявлено ранее на этой неделе, Канада усилит команду посольства в Киеве должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, урегулирование конфликтов, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.

“Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости”, — отмечается в сообщении.

Ранее

Сегодня, 30 января, посольство США в Киеве во второй раз рекомендовало своим гражданам покинуть Украину ввиду того, что ситуация из-за агрессии со стороны РФ непредсказуемая и может ухудшится.