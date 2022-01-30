Прогноз погоды на понедельник: снег и гололедица

КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра, 31 января, на большей территории Украины ожидается небольшой и умеренный снег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Детали

Небольшой и умеренный мокрый снег, в южной части и большинстве западных областей в день без существенных осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части днем 2-6° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем небольшой снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель. Температура ночью и днем 6-11° мороза.