Завтра в России состоится суд по "делу Хизб ут-Тахрир”

КИЕВ. 30 января. УНН. Завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону (Россия) состоится судебное заседание по так называемому “делу Хизб ут-Тахрир”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой.

Российский суд будет рассматривать дело в отношении участников "четвертой бахчисарайской группы", в которую входят Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов и Александр Сизиков. Во время заседания ожидается рассмотрение дела по существу. Адвокаты будут участвовать с помощью видеосвязи из Крымского гарнизонного военного суда.

“Призываю Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконное судилище для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд”, — написала Денисова.

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