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Вместе с японским космическим агентством Toyota создаст пилотируемый луноход

Вместе с японским космическим агентством Toyota создаст пилотируемый луноход

КИЕВ. 31 января. УНН. Компания Toyota выпустит совместно с японским космическим агентством луноход. Его цель — помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Assotiated Press.

Детали

Как отмечается, разработка будет называться Lunar Cruiser в честь популярного внедорожника Toyota Land Cruiser.

Разработчики заявили, что стремятся приложить все усилия, чтобы люди смогли “есть, работать, спать и общаться друг с другом на Месяце, не выходя из Lunar Cruiser”.

В то же время другая японская компания Gitai Japan уже разработала роботизированную руку для Lunar Cruiser. Она сможет поднимать предметы с поверхности. Ее особенностью являются сменные насадки для работы с различными инструментами.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: технологии
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