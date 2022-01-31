В ЕС готовы к прекращению поставок газа из России - Боррель

КИЕВ. 31 января. УНН. В Европейском Союзе разработали план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

Детали

По словам Борреля, ЕС рассматривает возможность сотрудничества с США, Катаром и Азербайджаном по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить их.

“Мы готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу, и мы рассматриваем все варианты”, — подчеркнул Боррель.

В Европейском Союзе подготовили ответные меры, которые нанесут “серьезный ущерб” российской экономике и финансовой системе.

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“Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы более долгосрочный эффект, поскольку отказывают России в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций”, — отметил он.

Боррель напомнил, что ЕС не откажется от своей поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.

“Украина — наш партнер и сосед: ее безопасность — это наша безопасность”, — добавил он.

Напомним

Кулеба и Боррель провели телефонный разговор: обсудили санкции против России.