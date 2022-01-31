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31 января 2022, 01:35 • Юлиана Росковинская • 6120
В Канаде заметили жуткие ледовые фигуры
КИЕВ. 31 января. УНН. 65-летний житель Канады Бен Тучи сфотографировал заледеневшие фигуры, которые напомнили ему смерть и зиму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Мужчина заметил объекты возле своего дома на озере Эри. После этого он сразу вспомнил о смерти и Джека Фроста — персонажа английского фольклора, олицетворяющего зиму.
Фигуры образовались во время непогоды. Предположительно на столбе заледенела вода, что привело к появлению таких объектов.
Напомним
Ранее сообщалось, что центр Львова украсили ледовыми скульптурами.
Источник: УНН
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