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В Канаде заметили жуткие ледовые фигуры

В Канаде заметили жуткие ледовые фигуры

фотогалерея

КИЕВ. 31 января. УНН. 65-летний житель Канады Бен Тучи сфотографировал заледеневшие фигуры, которые напомнили ему смерть и зиму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Мужчина заметил объекты возле своего дома на озере Эри. После этого он сразу вспомнил о смерти и Джека Фроста — персонажа английского фольклора, олицетворяющего зиму.

Фигуры образовались во время непогоды. Предположительно на столбе заледенела вода, что привело к появлению таких объектов.

Напомним

Ранее сообщалось, что центр Львова украсили ледовыми скульптурами.

Источник: УНН
Теги: Канада, лед, скульптура
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