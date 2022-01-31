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Электрическое аэротакси Joby установило рекорд скорости

Электрическое аэротакси Joby установило рекорд скорости

КИЕВ. 31 января. УНН. Аэротакси американской компании Joby Aviation установило новый рекорд скорости. Аппарат разогнался до 330 километров в час. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New Atlas.

Цитата

“Достижение разблокировано — скорость! Наш первый предпродажный летательный аппарат совершил, как мы считаем, самый быстрый среди eVTOL полет со скоростью 330 км/ч. Следующая остановка: высота 3000 м!”, — отметила компания Twitter.

Детали

Отмечается, что S4 единственный электрический VTOL, который смог пролететь дальше и быстрее, чем все остальные. Очевидно, Joby S4 установил рекорд, когда находился на дистанционном управлении и с пустой кабиной, которая весила примерно 1800 кг.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: технологии
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