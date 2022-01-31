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Во Львове пожарные спасли из пожара четырех детей

Во Львове пожарные спасли из пожара четырех детей

КИЕВ. 31 января. УНН. Во Львове на улице Хорватская во время ликвидации пожара пожарные спасли 7 человек, из них 4 ребенка, и вывели на свежий воздух 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС во Львовской области.

Детали

Отмечается, что к моменту приезда спасателей из окон квартиры выбивался дым. Пожарные спасали людей в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

“Люди через задымление на верхних этажах вышли на балконы и звали на помощь. Спасатели с помощью спасательных устройств вывели на свежий воздух 7 человек, из них 4 — дети”, — говорится в сообщении.

Из дома были эвакуированы 13 человек. К ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

"Вследствие возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы",- добавили в ГСЧС.

Напомним

Ранее сообщалось, что в жилом доме во Львове произошел пожар, погибли трое человек.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, ГСЧС
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