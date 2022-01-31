Наушники AirPods смогут идентифицировать личность владельца

КИЕВ. 31 января. УНН. Компания Apple подала заявку на патент новой технологии, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознавания своего владельца и самоблокироваться в том случае, если их наденет посторонний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Patently Apple.

Детали

Инженеры предложили использовать биометрическую информацию о строении внутреннего уха человека как способ подтверждения личности.

Отмечается, что строение уха одного пользователя обеспечит опцию, в соответствии с которой ультразвуковой сигнал будет иметь уникальное эхо. Если кто-то другой захочет послушать музыку через ваши AirPods, они будут самоблокироваться.

Также наушники будут связаны с Apple Watch. Когда система получит достаточное количество информации о расстоянии шагов, темпе и других параметрах, AirPods смогут подтверждать личность по походке.

Напомним

Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске.