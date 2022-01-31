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Наушники AirPods смогут идентифицировать личность владельца

Наушники AirPods смогут идентифицировать личность владельца

КИЕВ. 31 января. УНН. Компания Apple подала заявку на патент новой технологии, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознавания своего владельца и самоблокироваться в том случае, если их наденет посторонний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Patently Apple.

Детали

Инженеры предложили использовать биометрическую информацию о строении внутреннего уха человека как способ подтверждения личности.

Отмечается, что строение уха одного пользователя обеспечит опцию, в соответствии с которой ультразвуковой сигнал будет иметь уникальное эхо. Если кто-то другой захочет послушать музыку через ваши AirPods, они будут самоблокироваться.

Также наушники будут связаны с Apple Watch. Когда система получит достаточное количество информации о расстоянии шагов, темпе и других параметрах, AirPods смогут подтверждать личность по походке.

Напомним

Apple начала тестировать функцию распознавания лица в маске.

Источник: УНН
Теги: Apple
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