В США мужчина провел 20 лет за решеткой за преступление, которое не совершал

КИЕВ. 31 января. УНН. Кевина Дугара из США отпустили на свободу после почти 20-летнего заключения. В преступлении признался его брат-близнец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Мужчину задержали в 2003 году за убийство человека во время перестрелки, а через несколько лет приговорили к 54 годам лишения свободы.

В 2013 году его брат-близнец Карл Смит признался в письме, адресованном Дугару, что преступление совершил именно он. В этот момент Смит отбывал в тюрьме 99-летний срок за вторжение в дом, в результате которого ребенок получил ранение, вызванное выстрелом в голову.

В 2018 году суд постановил, что признания его брата не заслуживают доверия, поэтому нового разбирательства не состоялось.

Тем не менее, правозащитникам удалось вернуть это дело в суд. В итоге Кевина освободили из тюрьмы под залог во вторник, 25 января.

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