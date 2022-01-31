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COVID-19: Израиль продлевает карантинные ограничения

COVID-19: Израиль продлевает карантинные ограничения

КИЕВ. 31 января. УНН. В Израиле продлевают карантинные ограничения еще на неделю из-за пятой волны коронавируса в стране. Об этом сообщил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, информирует УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Министры Кабинета министров одобрили просьбу Министерства здравоохранения о продлении правил Green Pass еще на неделю. Срок действия правил, ограничивающих доступ к определенным местам и мерам для тех, у кого есть подтверждение вакцинации или отрицательные результаты тестов, должен был закончиться во вторник.

Беннетт попросил израильтян проявить терпение в соблюдении правил охраны здоровья и отметил, что количество заболевших в стране уменьшилось, но пока рано отменять ранее введенные правила.

Цитата

“Я подбираю слова, чтобы не создавать впечатления, что все кончено, и празднование конца Омикрона неуместно. На данный момент, в эти самые часы, мы имеем дело с сильным давлением в больницах, где все еще находится большое количество инфицированных”, — предупредил Беннетт.

Напомним

Израиль начнет вводить четвертую дозу вакцины от Covid-19 всем взрослым.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Коронавирус
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