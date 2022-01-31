Во Львовской области ужесточили карантинные ограничения
КИЕВ. 31 января. УНН. С сегодняшнего дня во Львовской области усиливается карантин. Однако регион пока не переходит в “красную” зону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Львовской ОГА.
Детали
Во Львовской области запрещается:
— прием посетителей в барах ресторанах и кафе. Разрешается обслуживание на вынос или с доставкой;
— работа непродовольственных рынков;
— прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах (не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины);
— прием посетителей в развлекательных заведениях;
— проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других). Кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных команд.
Также во Львовской ОГА подчеркнули, что вышеуказанные ограничения не применяются, если у всех участников (посетителей, пользователей) старше 18 лет и организаторов (сотрудников заведения, рынка) является отрицательный тест на COVID, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении от COVID.
Напомним
Локдаун во Львовской области решили отложить.