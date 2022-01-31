ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня

КИЕВ. 31 января. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Станицы Луганской противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пищевки российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.