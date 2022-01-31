Times: Лондон хочет ввести санкции против "связанных с Кремлем" российских компаний

КИЕВ. 31 января. УНН. Правительство Великобритании собирается в рамках нового жесткого режима санкций заморозить активы связанных с Кремлем российских компаний и запретить въезд в страну ряду лиц, если Россия вторгнется в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Сообщается, что министры нацелятся на британские инвестиции олигархов и компаний, связанных с Кремлем, в рамках нового жесткого режима санкций, если Россия вторгнется в Украину.

Согласно планам, которые будут обнародованы депутатам, правительство заморозит активы и запретит поездки физических и юридических лиц, имеющих “стратегическое значение” для правительства России.

Об этом шаге было объявлено перед поездкой премьер-министра страны Бориса Джонсона в регион на этой неделе, во время которого он, как ожидается, укажет на поддержку Украины со стороны Великобритании и опять призовет президента РФ Владимира Путина “отступить” от конфликта.

Дополнение

Глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания расширит санкции против РФ на этой неделе в связи с ситуацией вокруг Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит регион, куда входит Украина, и проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе на фоне опасений российского вторжения.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.