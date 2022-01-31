Украина вакцинировала бустером от COVID-19 уже около 340 тыс. человек

КИЕВ. 31 января. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,6 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - почти 340 тысяч человек. При этом в целом сделали более 30,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - около 21 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"От начала вакцинальной кампании получили первую дозу - 15 324 673 человека, получили две дозы - 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу - 16 695 человек, бустерную дозу - 339 726 человек. Всего проведено 30 300 581 прививку", - говорится в сообщении.

Детали

За сутки 30 января в Украине 20 983 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу - 7 653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу - 6 708 человек.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 С середины октября 2021 года.

13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.

22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.

На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.