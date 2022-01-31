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На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

КИЕВ. 31 января. УНН. На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Мтавари" и "Новости-Грузия".

Детали

Взрыв произошел вечером 30 января.

Как отметили, 10 человек получили ранения, состояние двух из них тяжелое. Один из пострадавших скончался в больнице.

Пока причины взрыва неизвестны.

Напомним

В результате взрыва на российской угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло 52 человека.

Источник: УНН
Теги: шахта, Грузия, взрывы
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