Новости: Новости Мира
31 января 2022, 09:17 • Виктория Данильченко • 10335
На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
КИЕВ. 31 января. УНН. На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Мтавари" и "Новости-Грузия".
Детали
Взрыв произошел вечером 30 января.
Как отметили, 10 человек получили ранения, состояние двух из них тяжелое. Один из пострадавших скончался в больнице.
Пока причины взрыва неизвестны.
Напомним
В результате взрыва на российской угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло 52 человека.
Источник: УНН
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