На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

КИЕВ. 31 января. УНН. На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Мтавари" и "Новости-Грузия".

Детали

Взрыв произошел вечером 30 января.

Как отметили, 10 человек получили ранения, состояние двух из них тяжелое. Один из пострадавших скончался в больнице.

Пока причины взрыва неизвестны.

Напомним

В результате взрыва на российской угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло 52 человека.