Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена уже в 10 раз - Минздрав

КИЕВ. 31 января. УНН. Стремительный рост в Украине уровня заболеваемости коронавирусом с начала января продолжается - сейчас показатель превышает норму более чем в 10 раз. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 801 на 100 тыс. населения, тогда как норма для "зеленой" зоны - до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в около 10,7 раза, хотя еще 12 января заболеваемость превышала норму лишь вдвое.

В целом по регионам в "оранжевую" зону входят 16 областей, две - Прикарпатье и Ровенская область - в "красной", все остальные регионы - город Киев, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области - в "желтой".

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.