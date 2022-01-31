В Украине с сегодняшнего дня невакцинированных медиков и коммунальщиков будут отстранять от работы

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине 31 января вступил в силу приказ Министерства здравоохранения № 2664 от 30 ноября 2021 года по расширению перечня организаций, представители которых должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.

Детали

Согласно приказу, в список тех, кто должен обязательно прививаться от COVID-19 на период действия карантина, который установил Кабинет Министров Украины для предотвращения распространения коронавируса, добавили работников:

- органов местного самоуправления;

- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальных предприятий и организаций.

Сотрудники этих учреждений, которые не введут по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение, которое это подтверждает.

"В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом “Омикрон” в большинстве европейских стран. Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно “Омикроном”, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом “Дельта”. При заражении “Омикроном” риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% - для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом возрастает, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Контекст

Коронавирус впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С тех пор инфицированных этим вирусом было обнаружено в 188 странах мира, в частности в Украине.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

В Украине продолжается пятый этап кампании по вакцинации против COVID-19. Прививки делают вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) и Moderna.

Также в июле для экстренного медицинского использования зарегистрировали вакцину от Johnson & Johnson.