Закон о среднем образовании и прокуратуре: повестка дня КСУ на неделю

КИЕВ. 31 января. УНН. Конституционный Суд Украины на этой неделе, в частности, продолжит рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона о полном общем среднем образовании и о конституционности положений закона о прокуратуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КСУ.

Детали

Таким образом на этой неделе Конституционный Суд будет рассматривать такие дела:

• Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 56 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины „О полном общем среднем образовании“ (закрытая часть пленарного заседания).

• Продолжение рассмотрения дела по конституционной жалобе Болотниковой Антонины Петровны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины "О прокуратуре" от 14 октября 2014 года № 1697-VII, статьи 2 Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 8 июля 2011 года № 3668-VI и по конституционной жалобе Райкун Анны Васильевны относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений статьи 2 Закона Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 8 июля 2011 года № 3668-VI, первого предложения абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины "О прокуратуре".

• Продолжение рассмотрения дела по конституционной жалобе Самсина Игоря Леоновича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положения второго предложения части первой статьи 54 Закона Украины „О судоустройстве и статусе судей“ (закрытая часть пленарного заседания).

Как напомнила народный депутат от “Слуги народа”, представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря, за то время, пока Конституционный Суд рассматривает дело о судоустройстве и статусе судей (с 2019 года), заявитель конституционной жалобы выиграл дело в Европейском суде по правам человека.

Дополнение

В Конституционный Суд поступила подача относительно конституционности отдельных положений Закона Украины “О полном общем среднем образовании”.



