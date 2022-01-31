За выходные в Киевской области произошло 80 ДТП: есть жертвы

КИЕВ. 31 января. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 29-30 января, произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, два человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

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“За выходные (в Киевской области — ред.) всего произошло 80 ДТП, из них 6 ДТП с пострадавшими, травмированных — 4, 2 человека погибли”, — сообщили в пресс-службе.

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В прошлом году в Украине обнаружили более 4 тыс. случаев перевозки детей без автокресел.