В Закарпатье на трассу сошли две лавины

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня ночью снежные лавины сошли на автодорогу в Раховском районе Закарпатской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную службу автомобильных дорог.

Детали

Инцидент произошел на автодороге Н-09 Мукачево — Рахов — Ивано-Франковск — Львов.

"В селе Деловое и в Рахове две снежные локальные лавины сошли к середине проезжей части. Высота снежного оползня достигала 7 метров. Убрали их фронтальным погрузчиком. Перерыва в движении транспорта не было", — говорится в сообщении.

Добавим

По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, в течение 31 января — 1 февраля на дорогах Закарпатья и в Ужгороде будет гололедица. Ночью, преимущественно в горах, прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с и метель.

Напомним

По данным синоптиков, в течение последних дней января в Украине будет снежная погода.