Порошенко прибыл на допрос в ГБР

КИЕВ. 31 января. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), запланированный на 11 часов в понедельник, сообщает УНН.

Цитата:

"Я (...) как законопослушный гражданин безусловно выполняю требования закона и прибыл на допрос..." - сказал Порошенко под стенами ГБР, назвав дело, в котором его вызвали в бюро, "абсолютно пустым и никчемным".

"Никакого сотрудничества с моей стороны не будет..." - добавил он.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Следователь ГБР снова ожидал Петра Порошенко на 11:00 31 января 2022 года.