Вопрос снят: нардепы передумали завтра рассматривать законопроект о "ФОПах" и РРО

КИЕВ. 31 января. УНН. Вопрос законопроекта со снятием штрафов с ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО), рассмотрение которого планировалось в парламенте во вторник, 1 февраля, снят. Об этом сообщил в понедельник во время брифинга председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Цитата:

"На сколько я слышал на Согласительном совете, этот вопрос снят", - ответил Стефанчук на вопрос, правда ли, что завтра не планируется рассмотрение каких-либо законопроектов по РРО.

Детали

Он считает, что законопроект, связанный с отсрочкой штрафов за неустановление РРО для добросовестных ФЛП "был заполитизирован со стороны некоторых политических сил".

"И потому, насколько я информирован, было решено, что соответствующая правка просто будет внесена в какой-то законопроект, который будет подаваться ко второму чтению, и этот вопрос будет решен. То обещание, которое было сделано - все добросовестные будут поддержаны. Просто мы сейчас ищем форму", - добавил председатель ВР.

Контекст

С 1 января 2022 года кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп стали обязательными.

Представители "ФОПов" (ФЛП) запланировали акцию протеста под ВР из-за принятых ранее правил о применении РРО. 25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после длительных зимних каникул. В тот же день участники акции протеста "ФОПов" пытались прорваться к Верховной Раде. Затем начались стычки.

После этого в ВР заговорили о разработке нового законопроекта, чтобы урегулировать спорный вопрос. В новом законопроекте со снятием штрафов с ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО), предлагалось до февраля не штрафовать, а далее до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Голосование в ВР должно было состояться 1 февраля.