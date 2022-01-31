В Одесской области за сутки обнаружили 1412 больных коронавирусом

КИЕВ. 31 января. УНН. 1412 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Одесской области по данным на 31 января. Пять человек умерло, 210 выздоровели, передает УНН со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Детали

Всего за время пандемии в Одесской области заболел 261581 человек, 5718 из них умерли, 232 336 выздоровели.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 млн прививок, из которых 823 тыс. — первой дозой, 806 тыс. — второй, 520 — дополнительной и 11 тыс. — бустерной.

Отметим, что в регионе максимальное количество больных за все время пандемии зафиксировано в пятницу 28 января — 2406 человек.

В начале января суточная заболеваемость коронавирусом в области составляла менее 100 человек.

В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев.

В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.