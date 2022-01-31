Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,78 -0,2040  EUR: 32,03 -0,3139 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
3660

В Одесской области за сутки обнаружили 1412 больных коронавирусом

В Одесской области за сутки обнаружили 1412 больных коронавирусом

КИЕВ. 31 января. УНН. 1412 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Одесской области по данным на 31 января. Пять человек умерло, 210 выздоровели, передает УНН со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Детали

Всего за время пандемии в Одесской области заболел 261581 человек, 5718 из них умерли, 232 336 выздоровели.

С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 млн прививок, из которых 823 тыс. — первой дозой, 806 тыс. — второй, 520 — дополнительной и 11 тыс. — бустерной.

Отметим, что в регионе максимальное количество больных за все время пандемии зафиксировано в пятницу 28 января — 2406 человек.

В начале января суточная заболеваемость коронавирусом в области составляла менее 100 человек.

В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев.

В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.