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Британский премьер Джонсон позвонит Путину перед визитом в Украину: призовет "отойти от пропасти"

Британский премьер Джонсон позвонит Путину перед визитом в Украину: призовет "отойти от пропасти"

Борис Джонсон

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен в понедельник позвонить президенту РФ Владимиру Путину перед визитом в Украину, запланированным на вторник, пишет The Independent, сообщает УНН.

Детали

"Борис Джонсон должен предупредить Владимира Путина "отойти от пропасти" в отношении Украины в телефонном разговоре сегодня днем, прежде чем отправиться во вторник в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Выступая перед звонком, премьер-министр сказал, что Путин столкнется с "ожесточенным и кровавым" сопротивлением народа Украины любому вторжению.

Премьер-министр Великобритании заявил, что любое "вторжение" России в Украину будет "абсолютной катастрофой" для всего мира, добавляет BBC.

"Что я скажу президенту Путину, как я уже говорил ранее, так это то, что я думаю, что нам всем действительно нужно отступить от пропасти, и я думаю, что России нужно отойти от пропасти", - сказал Джонсон, которого цитирует Reuters.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетят Украину.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос росСМИ, состоится ли сегодня разговор Владимира Путина с премьером-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пообещал в свое время проинформировать об этом.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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