Оккупанты обстреляли окрестности Светлодарска: ранен рыбак

КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска, в результате чего ранение получил местный житель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Как отметили, примерно в 11:30 вооруженные формирования Российской Федерации в направлении временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарска. Оккупанты выпустили пять очередей из автоматического оружия.

"В результате вражеского обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель города Светлодарск 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в Светлодарскую городскую больницу.

Напомним

На протяжении прошлых суток, 30 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.