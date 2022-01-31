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Военно-морской флот и авиация России провели учения в Норвежском море

Военно-морской флот и авиация России провели учения в Норвежском море

КИЕВ. 31 января. УНН. Корабли Северного флота России завершили учения в Норвежском море, сообщило в понедельник российское министерство обороны в рамках более широких военно-морских учений на фоне противостояния с США и НАТО, передает УНН.

Детали

В кратком пресс-релизе Северного флота сообщается, что Арктический экспедиционный корпус, входящий в состав Северного флота России, отрабатывал противолодочную борьбу в Норвежском море.

"Экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов" и фрегата "Адмирал Касатонов" с помощью противолодочного вертолета выследили подводные лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вертолеты Ка-27М, которые взлетели с палубы фрегата "Адмирал Касатонов", провели поиск подводной лодки с использованием радиотехнических средств и бортового гидролокатора".

Дополнение

Россия ранее сообщила об учениях у берегов Ирландии. Изначально россияне собирались провести свои запланированные учения в исключительной экономической зоне Ирландии, в 240 км от побережья Корка.

В эти выходные русские решили перенести учения, сославшись на вмешательство Министерства иностранных дел и протесты рыболовного флота Уэст-Корка.

Атлантические учение - лишь один из аспектов большого комплекса тренировочных маневров, проводимых русскими в Средиземном, Северном и Охотском морях, в северо-восточной Атлантике и Тихом океане.

В глобальной операции, как заявила РФ, примут участие 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 самолетов, 1000 единиц военной техники и около 10 000 военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: Норвегия, ВМФ РФ, учения, авиация
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