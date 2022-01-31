Новости: УНН-Одесса
31 января 2022, 16:37 • Дмитрий Нечаев • 4995
Подрядчик присвоил 340 тысяч гривен при ремонте ковидного отделения в Одессе
КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Одессы направила в суд акт в отношении директора компании-подрядчика, который присвоил 340 тысяч гривен, выделенные на ремонт ковидного отделения в одном из медицинских учреждений Киевского района Одессы, передает УНН.
Детали
По данным прокуратуры Одесской области, фирма должна была отремонтировать фасад и сделать внутреннюю отделку помещений.
Вместо этого фигурант внес в акты выполнения работ неправдивые данные, завысил объемы и стоимость якобы выполненных работ.
В частности, подрядчик завысил объем строительных работ во время замены карнизных свесов, отделки потолков внутри здания, замены настила, утепления фасадов.
Источник: УНН
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