В Финляндии отменят все COVID-ограничения

КИЕВ. 31 января. УНН. С 1 февраля в Финляндии начнут ослаблять ограничения, введенные для сдерживания коронавируса. В течение месяца их все совсем отменят. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

С 1 февраля ресторанам и кафе разрешат работать до 21:00. Однако в барах по-прежнему должны прекращать продавать алкоголь в 17:00, а закрывать их обязаны в 18:00.

В то же время в заведениях от посетителей могут и дальше требовать COVID-сертификаты.

В регионе Уусимаа смогут открыть общественные спортивные залы и бассейны.

Также с 1 февраля отменят ограничения для пассажиров, которые прибывают из стран Шенгенской зоны и стран ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону.

Напомним

В Австрии 31 января отменят ограничения на выход из дома для непривитых от коронавируса людей.

Правительство Кипра одобрило решение об отмене ограничений на въезд для вакцинированных от коронавируса туристов.