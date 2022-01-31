Пекин зафиксировал всплеск случаев COVID-19 накануне зимних Олимпийских игр

КИЕВ. 31 января. УНН. За последние четыре дня в Китае было выявлено 119 случаев заболевания COVID-19 среди спортсменов и персонала, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

За выходные было выявлено 37 новых случаев COVID-19 в воскресенье и 34 в субботу. По данным Reuters, 8 из них были спортсменами или официальными лицами команд, которые сдали положительный результат по прибытии в аэропорт в воскресенье.

Согласно сообщению на официальном сайте Игр, из общего количества инфицированных 28 были среди новых, прибывших в аэропорт, а остальные 9 уже находились в "замкнутом кольце", которое отделяет персонал мероприятия от публики.

Тем временем на материковом Китае 30 января было зарегистрировано 58 новых случаев заболевания Covid-19 по сравнению с 81 днем ранее, сообщил в понедельник национальный орган здравоохранения.

Национальная комиссия здравоохранения в своем ежедневном бюллетене сообщила, что 40 новых случаев были местными инфекциями, а остальные 18 - из-за границы. Из местных передач 24 были выявлены в городе Ханчжоу на восточном побережье, 11 - в северном Тяньцзине и три - в столице Пекине.

Число новых бессимптомных случаев, которые Китай не классифицирует как подтвержденные, составляло 52 по сравнению с 65 днем ранее.

Добавим

Ожидается, что в Играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, примут участие около 3000 спортсменов, а также тренеры, официальные лица, представители федераций и СМИ.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на материковом Китае в настоящее время составляет 106 073 человека, а число погибших - 4 636 человек.