Живут впроголодь и имеют проблемы с желудком: омбудсмен заявила о критической ситуации в колонии на оккупированном Донбассе

КИЕВ. 31 января. УНН. Крайне критическая ситуация сложилась в Макеевской исправительной колонии № 32 на временно оккупированной территории Донецкой области, где незаконного удерживаются украинские граждане, среди которых 28 гражданских заложников. Такую информацию получила от родственников заключенных. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

По данным омбудсмена, которые она обнародовала в Telegram, администрация исправительной колонии выключает электроэнергию, подавая ее лишь два часа в сутки. Из-за этого заключенные, которые вынуждены готовить себе еду самостоятельно с помощью кипятильника, живут впроголодь.

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"Большинство заключенных имеют проблемы с желудком: им рекомендовано только диетическое, почасовое питание, которое в условиях отсутствия электроэнергии невозможно обеспечить. Некоторые из них передвигаются на ходунках, что из-за отсутствия света может привести к травмированию. Родным запрещается передавать им свечи и фонарики.

Медицинская помощь гражданам Украины также не оказывается. Они держатся лишь на лекарствах, которые удается время от времени передать родителями и сотрудниками Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, заключенные не могут свободно передвигаться, общаться с родными с помощью телефонной связи, слушать радио и смотреть телевизор", - говорится в сообщении.

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По словам Денисовой, такие действия со стороны администрации Макеевской исправительной колонии №32 расцениваю как пытку или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и является прямым нарушением статьи 3 Конвенции и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в ситуацию с целью проверки условий содержания, оказания медицинской помощи и освобождения украинских заложников", - резюмировала омбудсмен.

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