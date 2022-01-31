Постпред РФ покинул заседание Совбеза ООН по Украине: говорит, это не демарш

КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя демонстративно покинул заседание Совета Безопасности, созванное по инициативе США о ситуации в Украине и вокруг нее. При этом российски дипломат заявил что это “не демарш”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Госпожа председатель, я хочу извиниться перед членами Совета и не воспринимать мой уход как демарш. Страны, которые будут выступать после того как вы предоставите им слово — я иду на встречу с Генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, который начинается завтра. К сожалению, не могу перенести ее в связи с графиком Генерального секретаря”, — сказал Небензя.

Детали

Обращаясь к представительнице США, он также заявил что якобы “искренне не понимает, о каких провокациях, угрозах и эскалации со стороны России идет речь”.

Сразу после Небензи слово взял постпред Украины Сергей Кислица.

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Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.