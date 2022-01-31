Мне очень жаль, я все исправлю: премьер Великобритании Джонсон прокомментировал расследование о вечеринках на карантине

КИЕВ. 31 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился и пообещал "исправить" ситуацию после обнародования расследования о вечеринках, проведенных в его резиденции на Даунинг-стрит. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В отчете старшего государственного служащего Сью Грей о вечеринках в резиденции премьера на Даунинг-стрит, некоторые действия правительства были осуждены как таковые, что будет "трудно оправдать".

Грей пришел к выводу, что "неудачи в руководстве и суждениях" позволили произойти событиям, которые "не следовало допускать".

В отчете говорится, что 12 из 16 собраний на Даунинг-стрит сейчас расследуются полицией.

"Я хочу извиниться, - сказал Джонсон. - Извините за то, что мы просто не сделали правильно, и извините за то, как этот вопрос был решен".

Джонсон добавил, что правительство должно извлечь уроки из высказанных критических замечаний, и что он внесет изменения в свою деятельность на Даунинг-стрит.

"Я понял и исправлю, - сообщил он. И я хочу сказать народу этой страны: можно ли доверять этому правительству, и я говорю: да, нам можно доверять, да, нам можно доверять".

Джонсон отверг призывы уйти в отставку со стороны оппозиционных политиков и некоторых законодателей-консерваторов.

Что предшествовало

Предполагается, что в 2020-2021 годах на Даунинг-стрит прошло несколько вечеринок в период, когда Лондон находился на строгом карантине. В частности, 16 апреля 2021 года британские госслужащие собрались на двух отдельных мероприятиях, посвященных завершению работы в администрации бывшего директора по коммуникациям премьера Джеймса Слэка и одного из личных фотографов Джонсона. Это произошло за день до похорон принца Филиппа во время национального траура. В тот день премьер-министра не было в офисе. Джонсон находился в своей загородной резиденции в графстве Бакингемшир.

Кроме того, СМИ стало известно, что в мае 2020 года, несмотря на локдаун, в правительственной резиденции было организовано вечеринку.

История с вечеринками вызвала большой резонанс в Великобритании. Ожидается, что после публикации доклада станет понятно, сохранил ли Джонсон поддержку однопартийцев в парламенте. Если такой поддержки не будет, премьер будет вынужден уйти в отставку.