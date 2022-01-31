Совбез ООН по Украине: пока Запад призывал к деэскалации, постпред России был слишком занят переводчиком

КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН в понедельник около десяти раз поправил переводчицу, переводившую его слова на английкий язык. Такого не позволил себе больше ни один делегат, передает корреспондент УНН.

Так, началось все еще с вынесения на голосование предложенной США повестки.

Цитата

"Неоднократно опровергали, consistantly", - вмешался Небензя в работу переводчицы во время собственного выступления.

Также свое "работая на публику" он попросил перевести как "for the public".

Детали

Позже свои претензии к переводу российский дипломат демонстрировал во время собственного выступления уже после того, как повестка была проголосована.

Особенно важно ему было добиться правильного перевода слова "нацисты".

Всего Небензя "поправил" сотрудницу ООН не менее девяти раз.

Напомним

Ранее постоянное представительство США при ООН пригласило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении нее представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН сообщила, что заседание состоится.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.