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США получили ответ России относительно “гарантий безопасности” - WP

США получили ответ России относительно “гарантий безопасности” - WP

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Соединенные Штаты получили ответ от России по “гарантиям безопасности”. Соответствующее заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Цитата

“Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России”, — приводит издание слова чиновника. Он отказался раскрыть содержание этого документа.

Детали

Отмечается, что Кремль перебросил более 100 000 военнослужащих и тяжелое вооружение к границе с Украиной и проигнорировал призывы Соединенных Штатов вернуть свои войска обратно в казармы.

Напомним

В Украину прибыла пятая партия помощи от США.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, безопасность, гарантии
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