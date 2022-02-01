Украина вышла в полуфинал Евро по футзалу

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ассоциацию футзала Украины.

Детали

Сборная Украины по футзалу выиграла матч 1/4 финала чемпионата Европы у команды Казахстана и вышла в полуфинал соревнований. Матч закончился со счетом 5:3. Он состоялся вечером в Амстердаме на арене Ziggo Dome. Мячи за украинскую сборную забили: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Михаил Зварыч, Владимир Разуванов и Ярослав Лебедь.

Дальше в полуфинале Украина сыграет против России или Грузии, матч между этими командами пройдет 1 февраля. Также в этот день сойдутся Испания и Словакия.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, “Динамо” объявило имя первого соперника на тренировочном сборе в Турции.