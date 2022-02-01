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В случае вторжения России Украина может привести в боевую готовность до 2,5 млн человек - Данилов

В случае вторжения России Украина может привести в боевую готовность до 2,5 млн человек - Данилов

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что в случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Цитата

“Они (россияне — ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллиона человек”, — заявил Данилов.

Детали

Он подчеркнул, что у Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации “в любой момент”, но подчеркнул, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

“Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней. Мы еще этого не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся”, - заявил он.

Также, секретарь СНБО добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Минские соглашения являются опасными для Украины.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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