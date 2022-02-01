Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 377 млн человек

КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 377 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 377,973,578 человек, из них выздоровел 299,033,661 человек. Количество умерших возросло до 5,691,728.

“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (76 222 215), Индия (41 469 499), Бразилия (25 454 105), Франция (19 140 730), Великобритания (16 468 522), Россия (11 861 077), Турция (11 619 882), Италия (10 983 116), Германия (9 896 344) Испания (9 961 253) и Аргентина (8 378 656).

“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (910 104), Бразилии (627 365) и Индии (496 268).

Общая ситуация в Украини

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 064 495 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 100 203 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.