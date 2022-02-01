В "Дии" появился COVID-сертификат о прививке бустерной дозой

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В приложении "Дия" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат о проведении вакцинации бустерной дозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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"С сегодняшнего дня (1 февраля — ред.) Все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут скачать новый COVID-сертификат. Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации запустило технический функционал для новых цифровых документов о прививках", — говорится в сообщении.

Детали

Чтобы получить сертификат, нужно отправить запрос на портале или в приложении "Дия". Сделать это можно сразу в первый день введения дозы вакцины от COVID-19, как только медики введут данные о вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Срок действия такого документа составляет 270 дней, как и во всех странах ЕС.

Новым цифровым документом можно пользоваться как внутри страны во время введения карантинных ограничений, так и за рубежом. В частности, украинский COVID-сертификат после бустерной дозы будет действующим в Украине со дня вакцинации, а в странах, которые входят в Доверительную сеть, — с 14 дня от даты прививки.

Сертификат генерируется при условии любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине. По данным Минздрава, для бустерной дозы Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) рекомендует предоставлять преимущество м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty, независимо от того, какой вакциной ранее был проведен полный цикл вакцинации.

Кроме COVID-сертификата, украинцы, которые ввели бустер, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Медицинский документ выдают по месту прививки или у семейного врача. В нем должны быть перечислены все дозы вакцинации от COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действующим 270 дней, считая от даты последней прививки.

Напомним

В январе правительство Украины сократило срок действия "зеленых" COVID-сертификатов с 365 до 270 дней.

Добавим

СOVID-сертификат — это документ в мобильном приложении “Дия”, который подтверждает статус о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от болезни.

20 августа ЕС официально признал, что украинские сертификаты о вакцинации отCOVID-19 в “Дии” соответствуют европейским.

Сертификаты о вакцинации есть двух видов — "желтые" (одна доза) и "зеленые" (полный курс прививок).