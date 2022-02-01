Зеленский - в зале, "ФОПы" - под парламентом: Рада открыла седьмую сессию

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Верховная Рада девятого созыва во вторник, 1 февраля, открыла седьмую сессию, в зале присутствует Президент Украины Владимир Зеленский, а под стенами парламента проходят митинги, пишет УНН.

Детали

Сессию открыли около 10 часов под исполнение Гимна Украины.

В сессионный зал парламента пришел и Зеленский, который после открытия сессии обратился к парламентариям с речью с трибуны.

Тем временем под Верховной Радой уже вторую неделю продолжается акция "ФОПов" (ФЛП).

Дополнение

В начале работы новой сессии ВР должна утвердить повестку дня. Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что комитетами предлагается включить в повестку дня 422 вопроса в первый раздел - это вопросы, которые полностью подготовлены для рассмотрения на пленарных заседаниях. Ко второму разделу вопросов, которые поручается подготовить и доработать, предлагается 1188, итого 1630 вопросов.

Председатель ВР ожидает, что парламентарии сегодня рассмотрят и утвердят эти вопросы. Он также сказал, что утвержден календарный план работы во время седьмой сессии, в соответствии с которым народные депутаты 1 фефраля будут работать пленарно, после этого три следующих дня - в комитетах.

Что касается протестов ФЛП, то они проходят из-за принятых ранее правил о применении РРО. 25 января ВР собралась на первое пленарное заседание после продолжительных зимних каникул. В тот же день участники акции протеста ФЛП пытались прорваться в Верховную Раду. Потом начались стычки.

После этого в ВР заговорили о разработке нового законопроекта, чтобы урегулировать спорный вопрос. В новом законопроекте по снятию штрафов с ФЛП за неустановление кассовых аппаратов (РРО), предлагалось до февраля не штрафовать, а дальше до конца года при определенных условиях снизить размер санкции. Голосование в ВР должно было состояться 1 февраля. Однако вопрос сняли, из-за "заполитизированности", говорил председатель ВР.